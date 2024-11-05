Пострадавших при жёсткой посадке вертолёта под Семёновом выписали из больницы

Фото:
Всех пассажиров вертолёта санитарной авиации, которые 22 октября были доставлены в Нижегородскую областную клиническую больницу им. Семашко, выписали из больницы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Отмечается, что пострадавшие получили необходимое лечение в медучреждении.
"Пациенты направлены на амбулаторное долечивание", - уточнили в ведомстве.
Напомним, ЧП случилось недалеко от Семёнова, в двух километрах северней посёлка Малая Овсянка. Вертолёт выполнял рейс из Уренского района в Нижний Новгород.
По информации Следкома, в результате жёсткой посадки воздушное судно разрушено, четыре человека - члены экипажа и пассажиры - получили многочисленные травмы.По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+