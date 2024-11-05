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Общество

Пострадавших при жёсткой посадке вертолёта под Семёновом выписали из больницы

07 ноября 2024 09:12  [44] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Всех пассажиров вертолёта санитарной авиации, которые 22 октября были доставлены в Нижегородскую областную клиническую больницу им. Семашко, выписали из больницы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Отмечается, что пострадавшие получили необходимое лечение в медучреждении.

"Пациенты направлены на амбулаторное долечивание", - уточнили в ведомстве.

Напомним, ЧП случилось недалеко от Семёнова, в двух километрах северней посёлка Малая Овсянка. Вертолёт выполнял рейс из Уренского района в Нижний Новгород.

По информации Следкома, в результате жёсткой посадки воздушное судно разрушено, четыре человека - члены экипажа и пассажиры - получили многочисленные травмы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).

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Теги:
авиация Медицина и здоровье ЧП
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