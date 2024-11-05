Пострадавших при жёсткой посадке вертолёта под Семёновом выписали из больницы Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Всех пассажиров вертолёта санитарной авиации, которые 22 октября были доставлены в Нижегородскую областную клиническую больницу им. Семашко, выписали из больницы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Отмечается, что пострадавшие получили необходимое лечение в медучреждении.

"Пациенты направлены на амбулаторное долечивание", - уточнили в ведомстве.

Напомним, ЧП случилось недалеко от Семёнова, в двух километрах северней посёлка Малая Овсянка. Вертолёт выполнял рейс из Уренского района в Нижний Новгород.

По информации Следкома, в результате жёсткой посадки воздушное судно разрушено, четыре человека - члены экипажа и пассажиры - получили многочисленные травмы.