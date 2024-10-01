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Экономика

Центр беспилотных авиационных систем создали в Нижегородской области

29 октября 2024 16:48  [135] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области создан научно-производственный центр беспилотных авиационных систем (НПЦ БАС). Как сообщает пресс-служба правительства региона, организация получила официальный статус НПЦ от Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

По словам губернатора Глеба Никитина, развитие БАС сегодня является одним из перспективных направлений промышленности.

"Беспилотные авиационные системы имеют очень серьезный потенциал, способный повлиять на многие сферы. Они могут использоваться при мониторинге лесов и инфраструктуры, в сельском хозяйстве, доставлять грузы. На базе НПЦ в регионе сформирована инфраструктура для реализации проектов по разработке, производству, испытанию и выводу на рынок новых беспилотных аппаратов. Резиденты смогут работать в центре коллективного пользования, лабораторно-исследовательском комплексе и лётно-испытательном центре", – сказал Глеб Никитин.

Работу по созданию центра в регионе вела АНО "Горький Тех" под патронажем правительства Нижегородской области и министерства промышленности торговли и предпринимательства региона.

В настоящее время резидентами НПЦ БАС готовы стать 13 организаций. Это предприятия, которые специализируются на разработке и изготовлении беспилотников, бортового радиоэлектронного оборудования, цифровых радиомодемов для управления беспилотным воздушным судном, а также на разработке систем автоматизации полетов.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил что региональный Центр БАС и его резиденты смогут претендовать на меры поддержки национального проекта "Беспилотные авиационные системы". Среди инструментов, которые запланированы в нацпроекте, - это субсидии на оборудование, создание прототипов и опытно-промышленных образцов БАС, организацию серийного производства.

Ранее сообщалось, что в Кстове открыли учебный центр по управлению БПЛА.

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Теги:
беспилотники Минпромторг
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