Нижегородский минстрой разрешил реконструировать заброшку на Черниговской под культурный центр

Фото:
Министерство строительства региона выдало разрешение на реконструкцию заброшенного здания складского типа под культурный центр на улице Черниговской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в материалах на сейте областного минстроя.
Нежилое здание под реконструкцию расположено напротив дома № 17В по улице Черниговской.
Реконструкций займется ООО "Актив".
Проект нового культурного центра был разработан Александром Дехтяром. Его фасады планируется выполнить из кортеновской стали производства Северстали.
Здание, которое планируется реконструировать - справа (Яндекс.Карты)
Напомним, что в декабре 2021 года стало известно о планах девелоперской группы компаний "GloraX" из Санкт-Петербурга реализовать проект "GloraX City Chernigovskaya" на Черниговской набережной.
В марте 2023 года был представлен проект редевелопмента Черниговской набережной в Нижнем Новгороде, ее реновация стартовала в июле.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+