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Общество

Нижегородский минстрой разрешил реконструировать заброшку на Черниговской под культурный центр

08 ноября 2024 10:50  [100] Общество

Фото: соцсети Марины Раковой

Министерство строительства региона выдало разрешение на реконструкцию заброшенного здания складского типа под культурный центр на улице Черниговской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в материалах на сейте областного минстроя.

Нежилое здание под реконструкцию расположено напротив дома № 17В по улице Черниговской.

Реконструкций займется ООО "Актив".

Проект нового культурного центра был разработан Александром Дехтяром. Его фасады планируется выполнить из кортеновской стали производства Северстали.

Здание, которое планируется реконструировать - справа (Яндекс.Карты)

Напомним, что в декабре 2021 года стало известно о планах девелоперской группы компаний "GloraX" из Санкт-Петербурга реализовать проект "GloraX City Chernigovskaya" на Черниговской набережной.

В марте 2023 года был представлен проект редевелопмента Черниговской набережной в Нижнем Новгороде, ее реновация стартовала в июле.

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Теги:
Реконструкция Строительство
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