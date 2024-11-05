Евгений Люлин: "Вы стоите на страже законности и правопорядка" Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днём сотрудника внутренних органов РФ.

"Поздравляю личный состав, всех сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником!

Вы стоите на страже законности и правопорядка, первыми вступаете в противоборство с преступниками, защищая права и безопасность граждан. От вашего профессионализма, ответственности, верности служебному долгу зависят благополучие и спокойствие жителей Нижегородской области. Работая подчас без выходных, вы честно исполняете свои обязанности, проявляете мужество и героизм, четко реагируете на сложные ситуации, всегда обеспечивая своими действиями торжество и авторитет закона.

Нижегородцы гордятся вами и вашими коллегами, ждут от вас новых достижений в борьбе с криминалом, коррупцией, экстремизмом, нелегальной миграцией, киберпреступностью. Искренне желаю вам новых успехов в службе, а также крепкого здоровья и благополучия!", - сказал председатель регионального парламента.