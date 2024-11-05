Доброволец СВО: "Россияне должны держаться вместе, чтобы приблизить победу" Общество

Фото: Дом народного единства

Группа нижегородских добровольцев отправилась на подготовку к участию в специальной военной операции. Перед отправкой на учебный полигон будущие военнослужащие прошли медкомиссию, психологический тест и необходимый инструктаж.

"В пункте отбора все на высшем уровне. Мне рассказали о мерах поддержки, помогли с организацией прохождения медкомиссии и оформлением документов", - поделился нижегородский доброволец.

Другой нижегородец еще недавно служил в полиции. Говорит, что главная задача - помочь боевым товарищам и вернуться без потерь.

"Еду на помощь к своим товарищам. Россияне должны держаться вместе, чтобы приблизить победу. Мы обязаны сделать все, чтобы под защитой были наши дети, родные и близкие", - признается мужчина.

Напомним, государство оказывает защитникам Родины достойную материальную поддержку и помогает их семьям. C 5 ноября по 31 декабря 2024 года увеличена суммарная единовременная выплата при условии заключения контракта с Минобороны РФ в военкоматах Нижнего Новгорода. Единовременная материальная поддержка составит 3 млн рублей. Таким образом, годовое денежное вознаграждение может составить около 5,5 млн рублей. Такое решение приняли в том числе после создания Фонда народного единства, который формируется за счет добровольных пожертвований организаций и предприятий региона.

Также тем, кто заключает контракт и отправляется в зону проведения СВО, выдают сертификаты на предоставление 10 соток земли в Нижегородской области. Сертификатом можно воспользоваться через два года после получения.

В Нижегородской области работает механизм заключения военно-социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

"Я горжусь тем, что я русский, моя сила и дух сильнее огня. При такой поддержке государства мы в кратчайшие сроки достигнем своей цели. Консолидация нашего многонационального народа и поддержка главы государства - залог победы", - отметил еще один доброволец СВО.

Отправку жителей Нижегородской области к месту службы и выдачу дополнительного снаряжения обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства. Вместе с тем регион продолжает активно поддерживать военнослужащих, отправляя гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции.

Подробную информацию о службе по контракту, зачислении в новые военные формирования, предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев или на сайте: https://служунн.рф/.