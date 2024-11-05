Около 46 млн рублей перевели нижегородцы мошенникам за минувшую неделю Происшествия

За прошедшую неделю в Нижегородской области сотрудники полиции зарегистрировали 109 преступлений, совершённых с использованием различных мошеннических схем.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, чаще всего злоумышленники использовали схемы: "Звонок от службы безопасности банка" (31 случай), "Предложение дополнительного заработка" (20) и "Мошенничество при онлайн-покупке" (16). Всего от действий злоумышленников потерпевшие потеряли более 45,6 млн рублей.

В полиции привели примеры типичных случаев "развода", которые использовали мошенники.

Так, в Арзамасе с местной жительницей связался неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Под предлогом отмены сомнительной операции он убедил женщину перевести денежные средства на "безопасный" счёт. Это, по его заверениям, должно было помочь сохранить её средства. В итоге потерпевшая перевела на продиктованные реквизиты почти 1,2 млн рублей.

Профессору из Нижнего Новгорода позвонил якобы администратор энциклопедического сайта. Он заявил, что его организация заинтересовалась научными трудами нижегородца и хотела бы разместить на интернет-портале резюме его авторской книги. Согласившись, профессор в мессенджере получил ссылку, по которой должен был внести редакторские правки опубликованной информации. После проверки учёный ввёл данные своей банковской карты - и с его счёта похитили 440 тысяч рублей.

Следующий случай зарегистрирован в Ваче. Местный житель на одном из сайтов нашёл объявление о продаже дверей для автомобиля. Он связался с продавцом, обговорил заказ и перевёл в качестве полной оплаты за товар 35 тысяч рублей на продиктованный номер телефона. После успешной транзакции продавец перестал выходить на связь.

Как ранее сообщил телеканал "360", в прошлом году с помощью махинаций с банковскими картами аферисты украли у россиян 15,8 млрд рублей. Этот показатель вырос на 11,5% по сравнению с 2022 годом.