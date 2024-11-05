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Бизнес

Егор Поляков провел встречу с нижегородскими предпринимателями 

12 ноября 2024 11:28  [44] Бизнес

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков встретился с бизнес-сообществом. Как сообщает пресс-служба правительства региона, подобные встречи по поручению Глеба Никитина заместители губернатора проводят регулярно.

В мероприятии, которое прошло в Торгово-промышленной палате, приняли участие уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области, председатель Нижегородского регионального отделения "Деловая Россия" Павел Солодкий и представители профильных органов власти. Модератором выступил генеральный директор ТПП Нижегородской области Иван Разуваев.

"Мы проводим очные встречи с бизнесом не первый год. Предприниматели знают, что могут задавать как системные, так и индивидуальные вопросы. Но, конечно, в первую очередь подобные встречи – это удобный формат для разрешения конкретных вопросов бизнеса и поддержки конкретных инвестпроектов. Сегодня вопросы были предельно предметные. Предприниматели просили содействия в техприсоединении своих объектов к сетям, в предоставлении в собственность земельных участков. Вопросы касались и недостроев, и различных судебных тяжб бизнеса", - рассказал Егор Поляков.

Также Егор Поляков отметил роль предпринимателей в обеспечении роста нижегородской экономики. Рост ВРП Нижегородской области за 9 месяцев 2024 года составила 3,5%.

Напомним, что в Нижегородской области также действует совет по стратегии развития и инвестициям при губернаторе (инвесткомитет). Он является одним из элементов регионального инвестиционного стандарта.  Инвесткомитет регулирует спорные вопросы между инвестором и органами исполнительной власти, местного самоуправления и ресурсоснабжающими организациями. Подать заявку на обсуждение совета можно в министерстве экономического развития и инвестиций Нижегородской области, также можно воспользоваться формой на  региональном инвестиционном портале.

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес". Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что нижегородские предприятия смогут компенсировать до 20 млн рублей по кредитам.

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Теги:
МСП Предприниматели
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