АЗС ЛУКОЙЛа стали лауреатами премии "Выбор потребителей" Бизнес

"ЛУКОЙЛ" – победитель ежегодной премии "Выбор потребителей" в номинации "Сеть автозаправок года". Об этом сообщает Telegram-канал ПАО "Лукойл".

Конкурс ежегодно отмечает лучшие практики в области качества продукта, сервиса и проводится уже в пятнадцатый раз.

Сохраняя лидерство на рынке, "ЛУКОЙЛ" развивает новые форматы обслуживания, в частности флагманские станции на федеральных трассах – АЗС увеличенной площади с расширенным набором сервисов и ресторанной кухней.

В нынешнем году в сети АЗС "ЛУКОЙЛа" прошли крупные акции – волонтерское мероприятие "Чисто.Весна" на двух тысячах станций в 55 регионах присутствия "ЛУКОЙЛа", а также акция "Заправляем счастьем!", объединившая знаменитых спортсменов, популярных актеров и работников компании. В 2023 году сеть АЗС "ЛУКОЙЛа" стала победителем Премии "Выбор потребителей" с программой лояльности "Заправься выгодой".