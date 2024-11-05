АЗС ЛУКОЙЛа стали лауреатами премии "Выбор потребителей"

"ЛУКОЙЛ" – победитель ежегодной премии "Выбор потребителей" в номинации "Сеть автозаправок года". Об этом сообщает Telegram-канал ПАО "Лукойл".
Конкурс ежегодно отмечает лучшие практики в области качества продукта, сервиса и проводится уже в пятнадцатый раз.
Сохраняя лидерство на рынке, "ЛУКОЙЛ" развивает новые форматы обслуживания, в частности флагманские станции на федеральных трассах – АЗС увеличенной площади с расширенным набором сервисов и ресторанной кухней.
В нынешнем году в сети АЗС "ЛУКОЙЛа" прошли крупные акции – волонтерское мероприятие "Чисто.Весна" на двух тысячах станций в 55 регионах присутствия "ЛУКОЙЛа", а также акция "Заправляем счастьем!", объединившая знаменитых спортсменов, популярных актеров и работников компании. В 2023 году сеть АЗС "ЛУКОЙЛа" стала победителем Премии "Выбор потребителей" с программой лояльности "Заправься выгодой".
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