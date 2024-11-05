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Общество

Бесплатный интенсив по Big Data стартовал в ИТ-кампусе "НЕЙМАРК"

13 ноября 2024 12:15  [117] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

ИТ-кампус "НЕЙМАРК" обучит ИТ-специалистов по работе с большими данными.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, в Нижнем Новгороде стартовал бесплатный интенсив по Big Datа, в котором принимают участие 115 человек со всей страны. Всего на курс было подано свыше 250 заявок от студентов старших курсов, магистрантов, аспирантов профильных вузов, а также ИТ-специалистов, которые хотят повысить квалификацию или сменить профиль деятельности.

По словам министра цифрового развития и связи Нижегородской области Александра Синелобова, в настоящее время в стране формируется новый национальный проект "Экономика данных", который будет направлен в том числе на создание общественно значимых цифровых платформ и на развитие искусственного интеллекта.

"Оба этих направления опираются на Big Data. Соответственно, понадобятся специалисты с навыками создания специальных инструментов работы с большими данными", - сказал Александр Синелобов.

Интенсив состоит из теоретических и практических модулей. Наставниками модулей стали преподаватели НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, PIX Академии, а также эксперты-практики Сбера, Альфа-Банка, Reksoft, Т1, hh.ru, 1221 Systems, Билайн, ГНИВЦ и других отечественных ИТ-организаций. Занятия проходят в очном и в онлайн формате.

На курсе слушателям расскажу о геоаналитике, об инструментах работы с пространственными данными,  а также о том, как Big Data помогает оптимизировать процессы. Кроме того, слушатели погрузятся в аналитику данных для бизнеса. По итогам участники интенсива будут защищать проекты по реальным кейсам от организаций сферы инфотеха. Помимо этого, в рамках интенсива пройдет ярмарка вакансий.

Напомним, проект по созданию Межвузовского ИТ-кампуса мирового уровня "НЕЙМАРК" в Нижнем Новгороде является частью национального проекта "Наука и университеты",  реализуемого Минобрнауки России и утвержденного президентом России Владимиром Путиным. 

Ранее сообщалось, что ИТ-кампус "НЕЙМАРК" присоединился к Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта.

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Теги:
IT ИТ-кампус "Неймарк"
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