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Общество

Набор в "Школу цифровой этики-2024" ИТ-кампуса "НЕЙМАРК" проходит в регионе

11 ноября 2024 09:11  [1] Общество

Набор в "Школу цифровой этики-2024" ИТ-кампуса "НЕЙМАРК" ведётся в Нижегородской области. Очередной бесплатный интенсив пройдёт с 1 по 5 декабря, в нём могут принять участие старшекурсники, магистранты и аспиранты.

Как рассказали в пресс-службе облправительства, интенсив организован при поддержке Княгининского университета. Он рассчитан на представителей как технических, так и социогуманитарных специальностей.

Директор АНО "НЕЙМАРК" Валерий Черепенников рассказал, что в этом году слушателям "Школы цифровой этики" предстоит разобраться в вопросах этического аудита ИИ-решений: в каких случаях он необходим, не снизит ли ценность продукта, и как сделать его наименее затратным для разработчиков.

"Это отличная возможность для участников погрузиться в сферу искусственного интеллекта, напрямую пообщаться с ведущими экспертами, прокачать практические навыки", — отметил Черепенников.

По итогам обучения участники должны будут предложить свои алгоритмы проведения этического аудита для цифровых продуктов и обосновать выбор.

В качестве наставников выступят следующие эксперты:
- директор Национального центра развития ИИ при правительстве РФ Сергей Наквасин,
- руководитель рабочей группы комиссии по реализации Кодекса этики в сфере ИИ Елена Сурагина,
- замдиректора центра трансфера и управления социально-экономической информацией НИУ ВШЭ Анастасия Углева,
- директор центра ИИ МГИМО Анна Абрамова,
- руководитель направления обучения в академии технологий, данных и кибербезопасности "Корпоративного университета Сбербанка" Илья Корчагин,
- директор по правовым вопросам компании BlaBlaCar Russia Татьяна Войтас,
- основатель компании SOTA+ Денис Пиманкин,
- директор направления "Безопасная открытая инфраструктура" АНО "Цифровая экономика" Дмитрий Служеникин.

Научный руководитель школы – руководитель лаборатории практической цифровой этики ИТ-кампуса "НЕЙМАРК" Сергей Кладько.

Чтобы принять участие в интенсиве, нужно до 11 ноября включительно зарегистрироваться по ссылке: https://neimark-it.ru/ethics. Там же размещена подробная информация о проекте.

Участие в интенсиве очное, дистанционный формат не предусмотрен.

Напомним, кодекс этики в сфере искусственного интеллекта был впервые подписан в Нижегородской области на конференции ЦИПР в 2022 году.В октябре 2024 года к Кодексу присоединился Нижегородский ИТ-кампус "НЕЙМАРК".

Проект по созданию межвузовского ИТ-кампуса мирового уровня "НЕЙМАРК" является частью нацпроекта "Наука и университеты", реализуемого Минобрнауки России и утверждённого президентом России Владимиром Путиным. Он направлен на привлечение талантливой молодёжи в науку, а также формирование полного представления о прорывных достижениях российской науки при взаимодействии государства, научного сообщества и бизнеса.

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Теги:
ИИ ИТ-кампус "Неймарк" Образование
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