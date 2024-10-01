ИТ-кампус "НЕЙМАРК" и ИТМО проведут лекторий по цифровой доступности Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

ИТ-специалистов, студентов и школьников 10-11 классов приглашают принять участие в "НЕЙМАРК.Лектории" на тему "Инклюзия и цифровая доступность: преимущества для IT-специалистов".

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, мероприятие пройдет 31 октября одновременно на двух площадках – в Нижнем Новгороде и в Университете ИТМО в Санкт-Петербурге и будет посвящено теме инклюзивности цифровых решений для пользователей с инвалидностью и другими особенностями.

Лекторий проводится при поддержке Лаборатории инклюзивных технологий при правительстве Нижегородской области. Перед участниками выступят незрячий руководитель группы невизуального тестирования "Яндекса" Анатолий Попко и менеджер стратегических проектов в сфере устойчивого развития компании Василина Дрогичинская.

Эксперты обсудят практику вовлечения ИТ-специалистов в создание доступных сервисов. Кроме того, участники узнают о том, как доступность для пользователей с сенсорными, физическими и когнитивными особенностями интегрирована в продуктовые процессы компании-лидера, а также какие знания в области инклюзивного дизайна нужны молодым специалистам, почему инклюзия важна для ИТ-индустрии, каковы перспективы трудоустройства дизайнеров и разработчиков с инклюзивными компетенциями.

По словам директора ИТ-кампуса "НЕЙМАРК" Валерия Черепенникова, в настоящее время ведется работа над созданием первых в России образовательных программ для разработчиков и дизайнеров, которые будут включать модули по доступности интерфейсов для пользователей с разными формами инвалидностb.

Напомним, проект по созданию Межвузовского ИТ-кампуса мирового уровня "НЕЙМАРК" в Нижнем Новгороде является частью национального проекта "Наука и университеты", реализуемого Минобрнауки России и утвержденного президентом России Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что ИТ-кампус "НЕЙМАРК" присоединился к Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта.