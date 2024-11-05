Нижегородских предпринимателей приглашают на вебинар с торгпредом РФ в Египте Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородских предпринимателей приглашают стать участниками вебинара с торговым представителем Российской Федерации в Арабской Республике Египет Алексеем Теваняном.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, мероприятие организует региональный Центр поддержки экспорта и пройдет 18 ноября в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства региона Максима Черкасова, нижегородские товары пользуются большим спросом на египетском рынке. Общий объем экспорта с января по август 2024 года вырос в более чем в три раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Нижегородская область поставляет в Египет черные металлы, печатную продукцию, древесину, пластмассы, механические устройства, электрические машины и оборудование, природные ресурсы, изделия из недрагоценных материалов, волокнистые и нетканые материалы.

Глава регионального Минпромторга отметил, что вебинар с торговым представителем в Египте будет полезен как опытным предпринимателям, так и тем, кто только планирует поставлять свою продукцию в эту страну.

Чтобы стать участником онлайн-встречи, необходимо подать заявку до 17 ноября. Более подробно о вебинаре можно узнать на портале "Мой бизнес".

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес". Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что более 440 нижегородцев стали предпринимателями при поддержке центра "Мой бизнес"