Более 440 нижегородцев стали предпринимателями при поддержке центра "Мой бизнес" Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 440 нижегородцев бесплатно зарегистрировали ИП или ООО в центре "Мой бизнес" и его филиалах за девять месяцев текущего года. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, данная мера поддержки реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, на данный момент бесплатно оформить бизнес можно в 39 филиалах регионального центра "Мой бизнес". При регистрации своего дела жителям региона не нужно платить госпошлину. Благодаря этому, при оформлении документации начинающие предприниматели могут сэкономить до четырех тысяч рублей.

Вместе с бесплатной регистрацией бизнеса сотрудники центров подробно консультируют по всем доступным мерам государственной поддержки, а также помогают в составлении бизнес-плана. Это позволяет предпринимателям формировать стратегию развития своего дела с учетом использования всех возможностей нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Самыми популярными направлениями работы новых компаний стали грузовые и пассажирские перевозки, услуги в сфере красоты, розничная торговля, техническое обслуживание и ремонт автомобилей, ремонтно-строительные работы.

Подать заявку на регистрацию бизнеса можно на портале "Мой бизнес" Для оказания услуги требуется обязательное личное присутствие в региональном центре "Мой бизнес" или его филиалах в районах области.

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес". Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициирован президентом Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что нижегородские предприниматели вошли в топ-5 в РФ по привлечению льготного лизинга.



