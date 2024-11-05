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Общество

Мошенники придумали новую гибридную схему обмана населения

14 ноября 2024 15:02  [305] Общество

Мошенники разработали новую гибридную схему, которая заставляет жертву вовлечь в обман своих родственников.

Как сообщается на сайте "Сбера", злоумышленники предлагают инвестировать деньги в несуществующий проект с помощью "личного брокера".

Аферисты создают поддельный личный кабинет с фиктивным доходом, после чего требуют оплатить комиссию за "налоговый код", чтобы жертва смогла вывести деньги. После того, как жертва оплачивает комиссию, средства вывести не получается, поскольку, якобы, клиент подозревается в мошенничестве.

Затем с жертвой обмана связываются лжесотрудники Центробанка и сообщают, что в связи с подозрением на мошенничество необходимо найти доверенное лицо, которое сможет получить средства с брокерского счета. После того, как жертва называет имя своего близкого, мошенники начинают угрожать конфискацией имущества и тюремным сроком и требуют перевести крупную сумму со счета доверенного лица. Так, близкий человек жертвы из-за возрастающей угрозы может брать кредиты и по той же схеме втягивать в обман новых людей.

Ранее сообщалось, что аферисты разработали новую мошенническую схему с доставкой цветов.

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Теги:
Мошенничество Сбербанк
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