Мошенники придумали новую гибридную схему обмана населения Общество

Мошенники разработали новую гибридную схему, которая заставляет жертву вовлечь в обман своих родственников.

Как сообщается на сайте "Сбера", злоумышленники предлагают инвестировать деньги в несуществующий проект с помощью "личного брокера".

Аферисты создают поддельный личный кабинет с фиктивным доходом, после чего требуют оплатить комиссию за "налоговый код", чтобы жертва смогла вывести деньги. После того, как жертва оплачивает комиссию, средства вывести не получается, поскольку, якобы, клиент подозревается в мошенничестве.

Затем с жертвой обмана связываются лжесотрудники Центробанка и сообщают, что в связи с подозрением на мошенничество необходимо найти доверенное лицо, которое сможет получить средства с брокерского счета. После того, как жертва называет имя своего близкого, мошенники начинают угрожать конфискацией имущества и тюремным сроком и требуют перевести крупную сумму со счета доверенного лица. Так, близкий человек жертвы из-за возрастающей угрозы может брать кредиты и по той же схеме втягивать в обман новых людей.

Ранее сообщалось, что аферисты разработали новую мошенническую схему с доставкой цветов.