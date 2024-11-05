Предпринимателей Сергача приглашают на семинар "Возможности экспорта" Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Центр поддержки экспорта Нижегородской области проведет обучение для предпринимателей. Как сообщает пресс-служба правительства региона, семинар "Возможности экспорта" пройдет в сергачском центре "Мой бизнес" 14 ноября в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Мероприятие организовано для представителей малого и среднего бизнеса, заинтересованных в развитии экспортной деятельности своих компаний.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, участники семинара узнают о мерах поддержки, которые действуют в регионе в рамках нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство" и "Международная кооперация и экспорт", а также ознакомятся с региональными инструментами помощи бизнесу и финансовыми продуктами Российского экспортного центра.

Участие в семинаре бесплатное. Зарегистрироваться можно до 13 ноября на сайте https://мойбизнес52.рф.

Сначала года Центр поддержки экспорта Нижегородской области провел 15 семинаров, в них приняли участие около 300 предпринимателей.

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес". Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что Нижегородские предприятия смогут компенсировать до 20 млн рублей по кредитам.