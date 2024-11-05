Нижегородских предпринимателей приглашают на бизнес-конференцию Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Региональный центр "Мой бизнес" приглашает нижегородских предпринимателей принять участие в конференции "Бизнес и власть: партнеры или конкуренты", которая пройдет 28 ноября в Нижнем Новгороде в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, на конференции, которая посвящена взаимодействию бизнеса и власти, участникам расскажут об инструментах нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", федеральных и региональных программах, а также о трендах законодательного обеспечения развития бизнеса. Кроме того, будут рассмотрены вопросы прозрачности и доступности правовой защиты предпринимательства.

В качестве спикеров на мероприятии выступят представители министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей региона и бизнес-эксперты.

Подать заявку и пройти регистрацию можно на цифровой платформе МСП.РФ и на платформе регионального центра "Мой бизнес"

Стать участниками проекта могут субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные в Нижегородской области и не имеющие задолженности по налогам и сборам.

Отмечается, что конференция в Нижнем Новгороде завершит цикл из трёх правовых конференций. Подобные мероприятия уже прошли в Дзержинске и на Бору. В конференциях приняли участие 158 предпринимателей.

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес". Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что Егор Поляков встретился с нижегородскими предпринимателями.