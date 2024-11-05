Нижегородских предпринимателей приглашают на бизнес-конференцию 

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Региональный центр "Мой бизнес" приглашает нижегородских предпринимателей принять участие в конференции "Бизнес и власть: партнеры или конкуренты", которая пройдет 28 ноября в Нижнем Новгороде в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".
По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, на конференции, которая посвящена взаимодействию бизнеса и власти, участникам расскажут об инструментах нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", федеральных и региональных программах, а также о трендах законодательного обеспечения развития бизнеса. Кроме того, будут рассмотрены вопросы прозрачности и доступности правовой защиты предпринимательства.
В качестве спикеров на мероприятии выступят представители министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей региона и бизнес-эксперты.
Подать заявку и пройти регистрацию можно на цифровой платформе МСП.РФ и на платформе регионального центра "Мой бизнес"
Стать участниками проекта могут субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные в Нижегородской области и не имеющие задолженности по налогам и сборам.
Отмечается, что конференция в Нижнем Новгороде завершит цикл из трёх правовых конференций. Подобные мероприятия уже прошли в Дзержинске и на Бору. В конференциях приняли участие 158 предпринимателей.
О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес". Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом Владимиром Путиным.
Ранее сообщалось, что Егор Поляков встретился с нижегородскими предпринимателями.
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