Национальная платформа противодействия интернет-мошенникам появится в РФ Бизнес

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Пилотная версия национальной платформы по противодействию телефонным и интернет-мошенникам появится в России в 2025 году в рамках нового национального проекта "Экономика данных", сообщает ТАСС.

Отмечается, что пилотный проект по созданию такой платформы начнется в 2025 году. В 2026 году по результатам пилота предполагается принятие соответствующего федерального закона.

Ожидается, что сервис позволит оперативно выявлять и блокировать фишинговые сайты, номера телефонов мошенников, а также их счета и карты, похищенные учетные записи и подозрительные транзакции.

Ранее Центробанк призвал объединить на межотраслевом уровне усилия по борьбе с мошенниками и создать с участием ЦБ, МВД, Минцифры и банков цифровую антифрод-платформу.

Ранее сообщалось, что эксперт посоветовал россиянам не оставлять лишнюю информацию о себе в интернете.