Национальная платформа противодействия интернет-мошенникам появится в РФ

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Пилотная версия национальной платформы по противодействию телефонным и интернет-мошенникам появится в России в 2025 году в рамках нового национального проекта "Экономика данных", сообщает ТАСС.
Отмечается, что пилотный проект по созданию такой платформы начнется в 2025 году. В 2026 году по результатам пилота предполагается принятие соответствующего федерального закона.
Ожидается, что сервис позволит оперативно выявлять и блокировать фишинговые сайты, номера телефонов мошенников, а также их счета и карты, похищенные учетные записи и подозрительные транзакции.
Ранее Центробанк призвал объединить на межотраслевом уровне усилия по борьбе с мошенниками и создать с участием ЦБ, МВД, Минцифры и банков цифровую антифрод-платформу.
Ранее сообщалось, что эксперт посоветовал россиянам не оставлять лишнюю информацию о себе в интернете.
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