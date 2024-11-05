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Общество

Около тысячи нижегородских призывников направлены в войска для прохождения службы

15 ноября 2024 17:19  [75] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Заместитель губернатора Нижегородской области Петр Банников провел заседание призывной комиссии региона по вопросам осеннего призыва граждан на военную службу. 

Как сообщает пресс-служба правительства, на данный момент в войска для прохождения службы направлено около 1 тысячи нижегородских призывников. Это почти 50% от установленного плана. Всего в осеннюю призывную кампанию в ВС РФ планируется призвать более 2 тысяч нижегородцев.

По словам военного комиссара Нижегородской области полковника Сергея Агафонова, срыва в комплектовании воинских команд и отправки их к местам прохождения службы не было. Сергей Агафонов особо отметил, что срочники в зону СВО и в новые регионы России не направляются.

Петр Банников подчеркнул необходимость строго соблюдать закон при принятии решения в отношении граждан, которые подлежат призыву. Он также призвал жестко соблюдать сроки проведения обследования и лечения призывников. Особое внимание участники комиссии обратили на качество комплектования режимных частей.

Напомним, что осенняя призывная кампания закончится 30 декабря 2024 года. 

Ранее сообщалось, что Минобороны отменило действующее положение о кадровом резерве.

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Теги:
Армия Военные
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