Число фишинговых атак в России выросло в четыре раза Общество

Фото: ПАО "Ростелеком"

За девять месяцев текущего количество попыток перехода российских пользователей на фишинговые и скам-страницы выросло почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как пишут Известия, об этом рассказала старший контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Ольга Свистунова.

Фишинг остается одной из самых актуальных киберугроз. Кроме того, он достаточно популярен среди мошенников из-за невысокой стоимости реализации, которая составляет за одну такую страницу не более 20 тысяч рублей. Помимо этого, с помощью мессенджеров есть возможность дотянуться до большого количества потенциальных жертв.

Чаще всего мошенники имитируют ресурсы "Сбера", "Юлы", Альфа-Банка, Telegram, СДЭК, Booking и ВТБ. Эксперт отметила, злоумышленники используют разные легенды, чтобы спровоцировать человека перейти по ссылке. Это просьба проголосовать за кандидата в том или ином конкурсе, проголосовать за детский рисунок, получить бесплатную версию программы и т.д. Если человек переходит, то на фальшивых страницах его просят ввести учетные данные от аккаунта — номер телефона, пароль, код подтверждения. В итоге все оставленные данные уходят злоумышленникам. Украденные аккаунты могут потом использовать в разных других мошеннических схемах, в рамках телефонного мошенничества, для шантажа, а также продавать в даркнете.

Ранее сообщалось, что эксперт посоветовал россиянам не оставлять лишнюю информацию о себе в интернете.