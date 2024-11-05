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Общество

Телефонные мошенники начали работать под видом сотрудников "Почты России"

16 ноября 2024 15:16  [100] Общество

Телефонные мошенники разработали новую схему для взлома аккаунтов россиян на "Госуслугах" и других сервисах. В очередной многоходовке аферисты действуют под видом сотрудников "Почты России" и силовых ведомств. Об этом сообщает телеканал "360".

Так, сотрудник "Почты России" убеждает свою жертву, что на его имя пришло почтовое отправление, и просит прийти в ближайшее почтовое отделение. После этого мошенник предлагает упростить процесс, для чего якобы пришлёт уведомление, и затем просит назвать код из СМС.

Если на этом этапе жертва кладет трубку, обман переходит на новую стадию. Теперь звонит второй мошенник под видом сотрудника силовых ведомств, который заявляет о взломе учётной записи на "Госуслугах" и для восстановления доступа снова требует сказать код из СМС.

Если выполнить эту просьбу, у мошенников окажутся ключи от вашего личного кабинета на "Госуслугах", таким образом злоумышленники не только получают доступ к информации о доходах, собственности и счетах в банках, но и могут оформить кредит.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую гибридную схему, которая заставляет жертву вовлечь в обман своих родственников.

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Теги:
Госуслуги Мошенничество
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