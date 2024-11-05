Телефонные мошенники начали работать под видом сотрудников "Почты России" Общество

Телефонные мошенники разработали новую схему для взлома аккаунтов россиян на "Госуслугах" и других сервисах. В очередной многоходовке аферисты действуют под видом сотрудников "Почты России" и силовых ведомств. Об этом сообщает телеканал "360".

Так, сотрудник "Почты России" убеждает свою жертву, что на его имя пришло почтовое отправление, и просит прийти в ближайшее почтовое отделение. После этого мошенник предлагает упростить процесс, для чего якобы пришлёт уведомление, и затем просит назвать код из СМС.

Если на этом этапе жертва кладет трубку, обман переходит на новую стадию. Теперь звонит второй мошенник под видом сотрудника силовых ведомств, который заявляет о взломе учётной записи на "Госуслугах" и для восстановления доступа снова требует сказать код из СМС.