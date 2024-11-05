Социальные участковые консультируют нижегородцев по проекту "Вам решать!" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Социальные участковые информируют жителей Нижегородской области о порядке голосования за проекты "Вам решать!". Как сообщает пресс-служба правительства региона, голосование в рамках проекта стартовало 11 ноября.

Пожилым людям и людям с ограниченными возможностями участковые объясняют, как можно внести свой голос в систему.

Так, например, в Дзержинске в этом году на голосование выдвинуто 28 инициатив жителей, включая 6 инициатив новой номинации "Семейная заявка".

По словам мэра Дзержинска Михаила Клинкова, социальные участковые подробно рассказывают об инициативах, которые выставлены на голосование, и делают это каждый на своей территории.

Большая часть инициатив касается ремонта поселковых дорог в Гавриловке, Горбатовке, Игумнове, Петряевке, Пыре, Строителей, в районах Бабушкино, Дачный, Пушкино. Ещё пять проектов касаются благоустройства территорий.

Напомним, до 10 декабря может проголосовать за один из проектов на сайте golosza.ru.

Для участия в голосовании необходимо на сайте golosza.ru в разделе "Вам решать!" выбрать район/округ, затем отобрать проект из предложенного перечня, пройти авторизацию любым удобным способом и проголосовать за инициативу. Отдать свой голос за один из проектов может каждый житель региона старше 16 лет до 10 декабря.

По итогам народного голосования будут определены проекты-победители, которые будут реализованы в следующем году. На эти цели выделено 1,2 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин пригласил нижегородцев проголосовать за проекты "Вам решать!".