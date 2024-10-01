Сбор заявок проекта "Вам решать!" завершился в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Этап подачи заявок от граждан и инициативных групп для участия в губернаторском проекте инициативного бюджетирования "Вам решать!" на 2025 год завершился в Нижегородской области. Как сообщает пресс-служба правительства региона, проверять заявки закончат 31 октября.

У нижегородцев была возможность подать инициативные проекты по 8 направлениям: "Наши дороги", "Наш двор", "Спорт для всех", "Всё лучшее – детям", "Общественные пространства", "Наша инфраструктура", "Наша инициатива", "Молодежная политика". В общей сложности на реализацию объектов-победителей заложено финансирование в размере 1,2 млрд рублей.

Кроме того, в этом году появился новый формат заявки - инициативный проект "Семейная заявка", его могли выдвинуть граждане в количестве не менее 10 человек, которые приходятся друг другу родственниками.

Выбрать лучший проект путем народного голосования нижегородцы смогут с 11 ноября по 10 декабря.

Начиная с этого года, всем участникам проекта доступен личный кабинет. Здесь можно заполнить заявку, отслеживать её статус онлайн. Кроме того, в личном кабинете можно найти архив реализованных объектов-победителей и многое другое. Более подробную информацию о губернаторском проекте инициативного бюджетирования "Вам решать!" можно на официальном сайте проекта.

Ранее сообщалось, что Дом культуры отремонтировали в Уренском округе по проекту "Вам решать!".