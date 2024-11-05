Более 1 млн рублей потерял нижегородец, пытаясь трудоустроиться копирайтером Происшествия

Нижегородец потерял крупную сумму денег, пытаясь устроиться на работу.

Как сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области, 24-летний местный житель, находясь в поисках работы, откликнулся на вакансию копирайтера.

Во время разговора в мессенджере потенциальный работодатель предложил молодому человеку перейти по ссылке для подтверждения трудоустройства. После того, как нижегородец выполнил это условие, с его банковского счета списалось 51,5 тысячи рублей.

Далее злоумышленник убедил молодого человека в том, что для создания личного кабинета и начала работы по удалённым заказам, необходимо перевести в качестве залога денежные средства. Мужчина оформил кредит в банке на сумму более 1 млн рублей - и перевел все деньги на указанные реквизиты.

В итоге, молодой человек так и не получил обещанной работы, и будет вынужден погашать кредит. Ведется следствие.

Ранее сообщалось, что почти 1,7 млн рублей перевела нижегородка мошенникам, ожидая прибыль от инвестиций.