Улицу Ильинскую перекроют для ремонта трамвайных путей в ноябре
Маршруты электробусов Э-9 и Э-17 изменятся с 1 декабря
Маршруты автобусов Т-91 и Т-97 будут сокращены с 1 декабря
Народное голосование за проекты "Вам решать!" на 2025 год
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
19 ноября 2024 08:49  [129] Начисление взносов на капремонт хотят сделать дифференцированным
19 ноября 2024 08:25  [158] Производство мобильных убежищ от ядерного взрыва стартовало в Дзержинске
19 ноября 2024 07:55  [182] "Городскую управляющую компанию" Нижнего Новгорода ликвидируют до конца года
19 ноября 2024 07:31  [133] Нулевой НДС для для инфраструктуры в туриндустрии продлят до конца 2030 года
18 ноября 2024 18:58  [410] Евгений Чинцов встретился с учащимися нижегородской "Школы 800"
18 ноября 2024 18:26  [286] Нижегородская школьница в составе экспедиции побывала на космодроме "Восточный"
18 ноября 2024 18:13  [348] Глеб Никитин и Юрий Арсентьев побывали в гостях у основателей русско-немецкого поселка Ремо и Биргит Кирш
18 ноября 2024 18:02  [304] Роман Пермяков в рамках трека "Знание. Герои" прочитал лекцию для студентов ННГАСУ
18 ноября 2024 17:24  [286] Студенты нижегородских СПО вышли в финал Всероссийского конкурса "Профессионалы"
18 ноября 2024 16:33  [345] Движение транспорта из-за киносъемок приостановят в Нижнем Новгороде 20 ноября
Общество

Начисление взносов на капремонт хотят сделать дифференцированным

19 ноября 2024 08:49  [129] Общество

Минстрой РФ подготовил поправки к процедуре начисления взносов на капитальный ремонт с 2025 года. В частности, предлагается сделать её дифференцированной в зависимости от величины финансирования предстоящих ремонтных работ.

Как рассказал подробности РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, собственники жилых помещений в домах, где установлены лифты, нуждающиеся в замене, будут платить больше, чем граждане, проживающие без них.

По словам депутата, средний взнос на капремонт в РФ составляет 12,6 рубля за 1 кв. метр, что примерно в два раза меньше экономически обоснованного, и для успешной реализации программы капремонта необходимо доведение тарифа до реальных показателей.

"Нужно отметить два момента. С одной стороны это безусловно обоснованное решение, ведь лифты - это общее имущество собственников, а стоимость их замены чрезвычайно высока. С другой стороны, нам необходимо сделать процедуру капремонта, выбора и осуществления ремонтных работ более понятной и прозрачной, чтобы собственник квартиры реально видел на что идут собранные деньги", - подчеркнул Якубовский.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городское хозяйство ЖКХ капремонт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
05 ноября 2024 16:20День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph