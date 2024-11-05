Начисление взносов на капремонт хотят сделать дифференцированным Общество

Минстрой РФ подготовил поправки к процедуре начисления взносов на капитальный ремонт с 2025 года. В частности, предлагается сделать её дифференцированной в зависимости от величины финансирования предстоящих ремонтных работ.

Как рассказал подробности РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, собственники жилых помещений в домах, где установлены лифты, нуждающиеся в замене, будут платить больше, чем граждане, проживающие без них.

По словам депутата, средний взнос на капремонт в РФ составляет 12,6 рубля за 1 кв. метр, что примерно в два раза меньше экономически обоснованного, и для успешной реализации программы капремонта необходимо доведение тарифа до реальных показателей.

"Нужно отметить два момента. С одной стороны это безусловно обоснованное решение, ведь лифты - это общее имущество собственников, а стоимость их замены чрезвычайно высока. С другой стороны, нам необходимо сделать процедуру капремонта, выбора и осуществления ремонтных работ более понятной и прозрачной, чтобы собственник квартиры реально видел на что идут собранные деньги", - подчеркнул Якубовский.