Всероссийский конкурс "Родная игрушка" открыл приём заявок Общество

Фото: Российское общество "Знание"

Всероссийский конкурс "Родная игрушка", организованный Российским обществом "Знание" и "Движением Первых", объявил о старте приема заявок.

Как сообщает Российское общество "Знание", конкурс продлится до сентября 2025 года и призван поддержать и оказать помощь в продвижении российских создателей и производителей игр и игрушек. По итогам конкурса в первый тираж будут запущены до 25 лучших проектов.

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко отметил, что перед оргкомитетом стоит задача не только определить лучшую игрушку, но сделать так, чтобы она была у каждого ребенка в стране.

Стать участниками конкурса могут профессиональные производители игрушек, творческие коллективы, а также независимые авторы в возрасте от 14 лет.

Конкурс включает пять номинаций: "Лучшая сюжетно-образная игрушка", "Настольная игра", "Техническая и технологическая игрушка", "Конструкторы и сборные модели", "Мультимедийный проект". Кроме того, вместе с номинацией каждому заявителю предстоит выбрать одно или несколько тематических направлений для создания игрушки: "Семья, духовно-нравственные ценности", "История и культура России", "Технологические прорывы", "Герои XXI века".

Подать заявку можно до 14 февраля 2025 года. Более подробная информация о конкурсе размещена на сайте Родная игрушка.

На первом этапе после оценки заявок в каждой номинации отберут по 45 проектов. После чего авторы которых займутся созданием моделей игр или игрушек под руководством наставников. Затем пройдет народное онлайн-голосование и голосования детей, по результатам которого в следующий этап пройдут по 15 проектов в каждой категории. Их авторы создадут рабочие версии в мастерских компаний-партнеров.

Финал конкурса пройдет в виде фестиваля детских игр в сентябре 2025 года. Эксперты, родители и дети на финале смогут протестировать представленные игры и игрушки. Победителями станут до пяти проектов в каждой из номинаций — их запустят в массовое производство и реализуют через торговые сети.

Ранее сообщалось, что Минпромторг определит меры поддержки для индустрии детских товаров.