Количество трасс с музыкальной разметкой в России вырастет Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Число российских трасс с музыкальной разметкой, которая реагирует на скорость водителей, будет увеличено весной 2025 года. Об этом агентству ТАСС заявил глава "Автодора" Вячеслав Петушенко.

По словам Петушенко, "Автодор" положительно оценивает итоги работы первого музыкального участка. Напомним, осенью появилась музыкальная разметка на участке трассы М-11 "Нева". Если ехать по участку дороги с разрешенной скоростью, то автомобилисты слышат фрагмент композиции "Калинка-малинка".

Предполагается, что музыкальная разметка не даст водителям заснуть за рулем, побудит сконцентрироваться на дороге при приближении к аварийно опасному участку, а это, в свою очередь, приведет к снижению аварийности. Помимо этого, такая разметка поможет водителям соблюдать скоростной режим, поскольку услышать мелодию можно только при движении в интервале допустимой скорости.

Ранее сообщалось, что ИИ задействовали для мониторинга за состоянием дорог в Нижегородской области.