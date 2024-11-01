Планы модернизации трамвайного движения в Нижнем Новгороде
Аэропорт Нижнего Новгорода переходит на осенне-зимнее расписание
Онкоцентр планируют построить в Верхних Печерах к 2029 году
Поезд Деда Мороза посетит Нижний Новгород 29 декабря
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
05 ноября 2024 09:53  [54] Начальник нижегородского ГУ Минюста Дмитрий Шапкин проведёт личный приём граждан
05 ноября 2024 09:33  [85] Депутаты Госдумы предлагают мгновенно оповещать о нарушении ПДД
05 ноября 2024 08:39  [142] Потепление до +7° придёт в Нижегородскую область на этой неделе
04 ноября 2024 19:14  [326] Сергей Кириенко на симпозиуме "Создавая будущее": "Единство народа определяется не только традициями, но и видением будущего"
04 ноября 2024 17:15  [317] Евгений Люлин принял участие в торжествах в День народного единства
04 ноября 2024 17:04  [651] Глеб Никитин обратился к добровольцам, отправляющимся в зону СВО
04 ноября 2024 15:50  [274] Ленты-триколор раздали в Нижнем Новгороде в День народного единства
04 ноября 2024 15:22  [269] Михаил Пореченков в Нижнем Новгороде дал старт онлайн-трансляции просветительского марафона Знание.Первые
04 ноября 2024 14:53  [591] Нижегородские ученые приступили к созданию вакцины от рака
04 ноября 2024 11:43  [415] Глеб Никитин прочёл лекцию на марафоне "Знания.Первые"
Общество

Депутаты Госдумы предлагают мгновенно оповещать о нарушении ПДД

05 ноября 2024 09:33  [85] Общество

Депутаты Госдумы собираются внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, который предполагает информировать водителя о нарушении ПДД красным сигналом сразу после его фиксации. Как сообщает РИА Новости инициаторами изменения федерального закона "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ" являются депутаты фракции ЛДПР. 

"Законопроектом предлагается внести изменение при фиксации работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами превышения установленной скорости одновременно подается сигнал красного цвета", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению авторов законопроекта, такой сигнал может заставить водителя сразу узнать о своем нарушении, а не через несколько дней, и быть более внимательным до конца движения.

В пояснительной записке говорится, что превышение скорости - это самое опасное и распространённое нарушение ПДД. Данная инициатива станет эффективной профилактической мерой.

"Сегодня ряд комплексов предупреждают о нарушении, к примеру, скоростного режима. Однако не все камеры оснащены подобным функционалом информирования. Мы предлагаем распространить такую практику повсеместно, чтобы водители знали о нарушении ПДД", - заключил председатель комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов.

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит законопроект о штрафах за опасное вождение.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госдума ДТП ПДД
Поделиться:
Новости по теме
05 ноября 2024 09:02  [149] Смертельная авария произошла в Пильнинском районе вечером 4 ноября
31 октября 2024 08:25  [916] Лиса стала причиной массового смертельного ДТП в Дивеевском районе
26 октября 2024 15:16  [747] Новый пешеходный светофор установили на перекрестке улиц Ванеева и Невзоровых
17 октября 2024 11:22  [562] Почти 290 "пьяных" ДТП произошло в Нижегородской области с начала года
21 августа 2024 08:28  [663] Госдума рассмотрит законопроект о штрафах за опасное вождение
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Первый снегопад в Нижнем Новгороде
01 ноября 2024 11:56Первый снегопад в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph