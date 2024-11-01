Депутаты Госдумы предлагают мгновенно оповещать о нарушении ПДД Общество

Депутаты Госдумы собираются внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, который предполагает информировать водителя о нарушении ПДД красным сигналом сразу после его фиксации. Как сообщает РИА Новости инициаторами изменения федерального закона "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ" являются депутаты фракции ЛДПР.

"Законопроектом предлагается внести изменение при фиксации работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами превышения установленной скорости одновременно подается сигнал красного цвета", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению авторов законопроекта, такой сигнал может заставить водителя сразу узнать о своем нарушении, а не через несколько дней, и быть более внимательным до конца движения.

В пояснительной записке говорится, что превышение скорости - это самое опасное и распространённое нарушение ПДД. Данная инициатива станет эффективной профилактической мерой.

"Сегодня ряд комплексов предупреждают о нарушении, к примеру, скоростного режима. Однако не все камеры оснащены подобным функционалом информирования. Мы предлагаем распространить такую практику повсеместно, чтобы водители знали о нарушении ПДД", - заключил председатель комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов.

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит законопроект о штрафах за опасное вождение.