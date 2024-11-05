Марат Хуснуллин анонсировал новые меры поддержки строительной отрасли Экономика

Власти РФ разработают меры для компенсации негативного влияния роста ключевой ставки, повышения себестоимости и инфляции на строительную отрасль, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

"Вы знаете, ключевая ставка, рост себестоимости, инфляция - все это, конечно, влияет на наши планы. Мы сейчас готовим компенсационные мероприятия, как это можно нивелировать", - сказал вице-премьер.

Разрабатываемые меры позволят нивелировать последствия инфляции, роста ключевой ставки и себестоимости. Марат Хуснуллин добавил, что преодолеть непростое время поможет совместная работа с учетом опыта прошлых лет.

Ранее сообщалось, что Марат Хуснуллин предупредил о рисках банкротства у некоторых застройщиков.