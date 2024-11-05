Правительство РФ планирует сократить 10% штатных мест для госслужащих Общество

В 2025 году российские власти планируют на 10% сократить штат территориальных подразделений государственных органов. Как пишет "Коммерсантъ", новая реформа правительства с первого июля следующего года затронет порядка 400 тысяч госслужащих.

"Зарплаты сокращаемых должностей смогут направить на повышение остающимся: цель изменений — сделать госслужбу эффективнее, а ее оплату выше", — говорится в сообщении.

Помимо этого, кабинет министров допускает, что сокращение штата может быть больше заявленных 10%. В Белом доме и Кремле ждут предложений самих ведомств и о дальнейшей их эволюции в связи с цифровизацией. По ожиданиям властей, информатизация должна привести к росту эффективности, а это, в свою очередь, позволит снизить численность чиновников и сохранить на госслужбе только дорогих профессионалов, а также привлекать квалифицированных молодых адекватными их компетенциям заработками.

Ранее сообщалось, что более 3 тысяч квартир и домов чиновников изъято в России в пользу государства.