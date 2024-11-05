Автобусы А-79 и А-50 поменяют свои маршруты в Нижнем Новгороде в декабре Общество

Маршруты автобусов А-79 и А-50 изменятся в Нижнем Новгороде в декабре. Об этом заявила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алёна Чернышова.

По ее словам, маршрут А-79 "Нагулино - Микрорайон "Юг" скорректируют для сохранения беспересадочного сообщения между поселками Нагулино, Гнилицы, Стригино и улицей Лескова.

"Так, автобус А-79 будет следовать из поселка Нагулино по улице Лескова, обеспечивая связь с больницами № 13 и 40, а также школами, расположенными на этой улице. Конечной точкой маршрута станет площадь Киселева (ДК ГАЗ)", - пояснила Чернышова.

При этом автобус А-50 "Метро Парк культуры - Аэропорт", который сейчас курсирует по улице Лескова, будет перенаправлен на Южное шоссе.

Напомним, маршруты автобусов Т-91 и Т-97 в Нижнем Новгороде будут сокращены с 1 декабря.