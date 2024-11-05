Сквер Петровского в Нижнем Новгороде благоустроят после открытия станции метро "Площадь Сенная"

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Сквер завода Петровского в Нижегородском районе Нижнего Новгорода планируется благоустроить после открытия станции метро "Площадь Сенная". Об этом сообщили представители мэрии города, отвечая на вопросы подписчиков в соцсети "Вконтакте".
Нижегородец пожаловался главе региона Глебу Никитину на состояние сквера завода Петровского, разместив фотографию с выбоинами в тротуарной плитке.
"Вопрос благоустройства этого сквера будет рассмотрен после окончания строительства метро", - ответили в мэрии Нижнего Новгорода.
Напомним, первый тоннелепроходческий щит "Владимир" прошел от площади Сенной в сторону площади Свободы более 600 метров.
Также ранее сообщалось, что станции метро "Оперный театр" и площадь "Сенная" планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году.
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