Инициативы жителей деревень получат дополнительные баллы при голосовании в проекте "Вам решать!" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Жители малонаселенных пунктов принимают активное участие в народном голосовании в рамках губернаторского проекта "Вам решать!"

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в этом году организаторы проекта предусмотрели дополнительные критерии, за которые можно получить баллы. Так, от 30 до 100 баллов можно получить за инициативы от малых населенных пунктов и до 60 баллов - за освещение проекта в социальных сетях.

Так, жители деревни Елдеж Воскресенского муниципального округа в прошлом году выступили с инициативой заменить водонапорную башню и ветки старого водопровода. Местные жители активно поддержали проект и теперь в деревне есть новая водонапорная башня и водопровод. В этом году жители деревни голосуют уже за новую дорогу.

В селе Воздвиженское Воскресенского муниципального округа одним из проектов "Вам решать!" стало благоустройство площади около храма. Территорию приводили в порядок поэтапно. В прошлом году установили детскую спортивную площадку. В этом году проложили асфальтированные дорожки, установили освещение, лавочки, а также высадили клумбы с цветами и живую изгородь. В этом году жители Воздвиженского в очередной раз принимают участие в проекте "Вам решать!" с инициативой благоустроить территорию около пруда.

Всего в этом году от Воскресенского муниципального округа 14 инициативных проектов.

Принять участие в голосовании может каждый житель региона старше 16 лет. Отдать свой голос на сайте GOLOSZA.RU можно до 10 декабря 2024 года. В 2025 году на реализацию проектов-победителей выделено 1,2 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин пригласил нижегородцев проголосовать за проекты "Вам решать!"