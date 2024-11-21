Юрий Шалабаев пригрозил директорам ДУКов штрафами за плохую уборку снега Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Мэр Юрий Шалабаев провел совещание с руководителями домоуправляющих компаний на тему готовности организаций к снегопадам.

Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, руководители ДУКов отчитались перед главой города о подготовке к зимнему сезону.

По словам гендиректора домоуправляющей компании Ленинского района Алексея Базякина, к предстоящей зиме закупили дополнительную технику с учётом всех сложностей работы в заставленных автомобилями дворах, средства малой механизации. Кроме того, до начала зимнего периода выявили самые слабые в работе ДУКа и, исходя из этого, изменили маршруты движения спецтехники, закрепили больше людей на этих участках.

Генеральный директор компании "Маяк Сормова 800" Антон Пальгуев отметил, что после прошлого зимнего сезона провели работу над ошибками. Также приобрели новые средства малой механизации, заключили дополнительные договоры для привлечения спецтехники для уборки дворов и вывоза снега. Кроме того, во время снегопадов будет работать больше дворников.

Заместитель исполнительного директора управляющей компании ООО "Наш дом" Автозаводского района Олег Куликов сообщил, что в этом году в парк техники добавили 11 единиц разной направленности. Также заключили договоры с подрядными организациями на случай очень сильных снегопадов.

Напомним, дорожные службы Нижнего Новгорода перешли на усиленный режим работы в связи с ликвидацией последствий непогоды и с прогнозируемым выпадением месячной нормы осадков.

Ранее глава города поручил директорам ДУКов предоставить главам районов подробные карты производства работ с перечнем реальных ресурсов, которые есть в наличии. Подписать данные карты должны были районные руководители, взяв на себя ответственность за уборку дворов. При этом компании должны ежедневно собирать фотографии дворовых территорий после уборки и передавать их в администрации районов и специалистам мэрии.

Каждый участок будет мониториться с помощью платформы "Лобачевский". В случае отсутствия фотографии или в случае сомнения подлинности фото, инспекторы АТИ будут выезжать на место для проверки. ДУКам это грозит штрафом.