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Общество

Юрий Шалабаев обсудил подготовку к зиме с главами Нижегородского и Ленинского районов

29 октября 2024 18:05  [112] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Юрий Шалабаев обсудил подготовку к зиме с главами Ленинского и Нижегородского районов областного центра, а также руководителями дорожных предприятий, которые обслуживают эти территории. 

Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, такие встречи глава города проведет с главами всех районов и директорами организаций-подрядчиков по обслуживанию улично-дорожной сети.

Юрий Шалабаев отметил, что в текущем году дорожные предприятия продолжили закупать технику и привлекали на работу новых сотрудников - водителей и дорожных рабочих.

"Работа должна вестись в плановом порядке, чтобы каждый сотрудник знал, сколько техники выходит в рейс, сколько занято дорожных рабочих, сколько ресурсов понадобится в разных ситуациях. Особое внимание нужно обратить на содержание дорог у общественных пространств и, самое главное, на содержание дворовых территорий, на которое люди жалуются чаще, потому что сталкиваются с неубранным снегом, выходя из дома. Здесь будем работать с ДУКами", - сказал глава города.

Глава Нижегородского района Алексей Рыболовлев сообщил, что районные дорожные службы работают в круглосуточном режиме. Кроме того,  разработана маршрутизация для работы во время снегопадов. В свою очередь, глава Ленинского района Сергей Лукоянов рассказал, что снегоуборочная техника подготовлена на 100%, дорожное предприятие полностью укомплектовано водителями, сформирован запас противогололедных материалов.

Напомним, что сильный снегопад прогнозируют в Нижегородской области в конце этой недели.

Ранее сообщалось, что готовность спецтехники к зиме проверили в НижегородскомАвтозаводском и Ленинском районах.

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Теги:
Городское хозяйство Техника
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