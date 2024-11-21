Коммунальщики убирают поваленные деревья и откачивают воду в районах Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Дорожные службы продолжают устранять в Нижнем Новгороде последствия ураганного ветра и осадков. Как сообщает пресс-служба администрации города, главы районов объезжают территории и держат на оперативном контроле ситуацию с вывозом упавших деревьев и откачкой воды с проблемных территорий.

Ранее глава города Юрий Шалабаев сообщил, что все коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. Также мэр сообщил, что проведёт оперативный штаб с ответственными за уборку города лицами.

По словам заместителя главы города Антона Максимова, в устранении последствий урагана было задействовано порядка 300 единиц техники и 500 дорожных и коммунальных рабочих муниципалитета, ДУКов, ресурсников и других служб. В связи с ухудшением погоды, которое ожидается в выходные, все переведены на круглосуточное дежурство.

Глава Автозаводского района Александр Нагин отчитался , что поваленные деревья и ветки убирают в сквере за Дворцом культуры "ГАЗ" и на улице Орбели. Одновременно идет откачка воды на затопленных улицах. Работа ведется круглосуточно.

В Московском районе также идет откачка воды..Подрядчик занимается уборкой упавших веток.

В Ленинском районе дорожные службы проводят работы по устранению последствий ураганного ветра и непогоды. Рабочие освобождают автомобильные дороги от поваленных деревьев.

В Сормовском районе работа кипела всю ночь. Дорожники ликвидировали упавшие деревья и ветки: их вывозили с улиц Ужгородской и Коминтерна. Кроме того, подрядная организация откачивает воды на улице Светлоярской.

В Нижегородском районе основные работы ведутся по распилу и уборке упавших деревьев и веток. Также рабочие прочищают ливнёвки от налетевшей листвы для беспрепятственного слива воды.

В Канавинском районе ночью коммунальщики распиливали и вывозили упавшие деревья на улицах Крановой, Ракетной и на Московском шоссе. Спецтехника продолжает откачку воды.

В Приокском районе ураганный ветер повалил деревья на улицах Сурикова, Пятигорской, Гжатской, а также на Анкудиновском шоссе и на проспекте Гагарина. Подтоплений в районе на данный момент не зафиксировано, однако дорожные службы продолжают внимательно следить за состоянием дорог.

В Советском районе дорожники ночью убрали с территории поваленные деревья и ветки. В настоящее время работа продолжается в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что Юрий Шалабаев пригрозил директорам ДУКов штрафами за плохую уборку снега.