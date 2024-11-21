Экстренное предупреждение объявлено в Нижегородской области из-за сильных осадков Общество

Сильные осадки ожидаются в Нижнем Новгороде и области днем 23 ноября и в течение суток 24 ноября. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

В связи с этим спасатели призывают нижегородцев ограничить использование автотранспорта.

"Держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций, не паркуйте вблизи них свои машины", - предупредили в региональном МЧС.

В случае обнаружения оборванных проводов спасатели призывают нижегородцев сообщать об этом в администрацию населенного пункта.

Напомним, последствия ночного урагана ликвидируют в Нижегородской области.