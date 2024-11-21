Экстренное предупреждение объявлено в Нижегородской области из-за сильных осадков

Сильные осадки ожидаются в Нижнем Новгороде и области днем 23 ноября и в течение суток 24 ноября. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.
В связи с этим спасатели призывают нижегородцев ограничить использование автотранспорта.
"Держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций, не паркуйте вблизи них свои машины", - предупредили в региональном МЧС.
В случае обнаружения оборванных проводов спасатели призывают нижегородцев сообщать об этом в администрацию населенного пункта.
Напомним, последствия ночного урагана ликвидируют в Нижегородской области.
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