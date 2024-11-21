Нижегородские коммунальщики ликвидировали последствия циклона "Каэтано" Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Последствия циклона "Каэтано", который принёс в Нижний Новгород сильный ветер с порывами до 21 м/с, снег и дождь, устранили в областном центре.

Как сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства, работа велась круглосуточно. Для обработки и уборки были задействованы бригады рабочих, комбинированные дорожные машины и откачивающая техника.

Так, на улицах Автозаводского района проводилась откачка воды и расчищались дождеприемные колодцы Дороги в районе обработали противогололедными материалами.

На улицах Канавинского района коммунальщики работали на Канавинском мосту и метромосту, Гордеевском виадуке, путепроводе на Московском шоссе. Также спецтехника откачивала воду.

В Московском районе была проведена обработка дорог для предупреждения образования гололёда, также работала водооткачивающая техника.

В Приокском районе подрядчики убирали снег с дорог, а перед прогнозируемой минусовой температурой провели противогололедную обработку дорог.

В Советском районе дорожники расчищали проезды, убирали поваленные деревья и откачивали воду.

В Ленинском районе на улицах работала водооткачивающая техника, была проведена обработка дорог противогололедными материалами. Также после сильного ветра на улицах района, пешеходных зонах и озелененных территориях рабочие убирали мусор и сухие ветки.

В Сормовском районе коммунальные службы очищали ливневки, откачивали воду и убирали мусор.

В Нижегородском районе рабочие и спецтехника убирали упавшие ветра ветки, собирали мусор с дорог и прибордюрных полос, расчищали ливневые решетки и колодцы. Также дорожники обработали противогололедными материалами проезжие части и пешеходные тротуары.

Ранее сообщалось, что на совещании на тему зимней уборки города Юрий Шалабаев пригрозил директорам ДУКов штрафами за плохую уборку снега.