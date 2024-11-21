Нижегородские коммунальщики ликвидировали последствия циклона "Каэтано"

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Последствия циклона "Каэтано", который принёс в Нижний Новгород сильный ветер с порывами до 21 м/с, снег и дождь, устранили в областном центре.
Как сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства, работа велась круглосуточно. Для обработки и уборки были задействованы бригады рабочих, комбинированные дорожные машины и откачивающая техника.
Так, на улицах Автозаводского района проводилась откачка воды и расчищались дождеприемные колодцы Дороги в районе обработали противогололедными материалами.
На улицах Канавинского района коммунальщики работали на Канавинском мосту и метромосту, Гордеевском виадуке, путепроводе на Московском шоссе. Также спецтехника откачивала воду.
В Московском районе была проведена обработка дорог для предупреждения образования гололёда, также работала водооткачивающая техника.
В Приокском районе подрядчики убирали снег с дорог, а перед прогнозируемой минусовой температурой провели противогололедную обработку дорог.
В Советском районе дорожники расчищали проезды, убирали поваленные деревья и откачивали воду.
В Ленинском районе на улицах работала водооткачивающая техника, была проведена обработка дорог противогололедными материалами. Также после сильного ветра на улицах района, пешеходных зонах и озелененных территориях рабочие убирали мусор и сухие ветки.
В Сормовском районе коммунальные службы очищали ливневки, откачивали воду и убирали мусор.
В Нижегородском районе рабочие и спецтехника убирали упавшие ветра ветки, собирали мусор с дорог и прибордюрных полос, расчищали ливневые решетки и колодцы. Также дорожники обработали противогололедными материалами проезжие части и пешеходные тротуары.
Ранее сообщалось, что на совещании на тему зимней уборки города Юрий Шалабаев пригрозил директорам ДУКов штрафами за плохую уборку снега.
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