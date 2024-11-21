Нижегородский бизнес привлек более 2,6 млрд рублей благодаря региональной гарантийной организации Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

За 10 месяцев 2024 года 120 нижегородских предприятий привлекли кредиты на сумму более 2,6 млрд рублей благодаря поддержке региональной гарантийной организации (РГО). Мера поддержки реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Гарантийной организацией в регионе выступает АНО "Агентство по развитию системы гарантий Нижегородской области". Это подведомственная организация регионального министерства промышленности, торговли и предпринимательства.

В общем объеме финансирования с привлечением РГО около 40% приходится на оптовую и розничную торговлю, 33% - на производство, еще 15% - на сферу строительства.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, система государственных гарантий позволяет предприятиям закупать оборудование, увеличивать оборотные средства и реализовывать инвестиционные проекты.

"Поручительство в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" - один из востребованных видов государственной поддержки среди региональных компаний. За десять месяцев 2024 года благодаря РГО нижегородцы смогли привлечь в развитие бизнеса кредитные ресурсы на 2,6 миллиарда рублей. За весь период работы, с 2009 года, региональная гарантийная организация помогла 2100 предпринимателям в Нижегородской области получить 33 миллиарда рублей кредитных средств", – рассказал Максим Черкасов.

Поручительство в РГО можно оформить при заключении кредитного договора, договора лизинга, при получении займа, а также банковской гарантии. Размер поручительства может составлять от 100 тыс. до 35 млн рублей, а срок – до 7 лет. Объем поручительства - до 70% от суммы обязательства.

На сегодняшний день нижегородские компании могут оформить гарантии на получение финансирования в 36 организациях. Среди них – крупнейшие банки страны и лизинговые компании. Специалисты РГО ведут постоянную работу по расширению этого списка.

Оформить договор поручительства могут субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные в Нижегородской области, не находящиеся в стадии ликвидации и не имеющие задолженности по налогам и сборам.

Подать заявку на поручительство по кредитному договору можно, лично обратившись в Агентство по развитию системы гарантий Нижегородской области по телефону: +7 (831) 214-09-44.

Ознакомиться с условиями получения поручительства можно на сайте агентства и на сайте Корпорации МСП.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес" (мойбизнес52.рф), открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На базе центра работает горячая линия "Мой бизнес", где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей лини: 8 (800) 301−29−94 (звонок бесплатный).

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Он предполагает консультационную, информационную, имущественную, финансовую поддержку для предпринимателей.