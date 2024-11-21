Нижегородских предпринимателей приглашают на День ИТ-поставщика Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородских предпринимателей приглашают принять участие в Дне поставщика по направлению "Информационно-коммуникационные технологии" для представителей деревообрабатывающей, нефтехимической, металлургической отраслей и мебельных производств. Мероприятие состоится 5 декабря в технопарке "Анкудиновка" (Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 4).

Напомним, Дни поставщика организует областной центр "Мой бизнес" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" при поддержке областного Минпромторга и АНО "Горький Тех".

День поставщика для сферы информтехнологий направлен на развитие кооперации между ведущими ИТ-компаниями региона и крупными предприятиями научно-производственного и перерабатывающего секторов.

Министр промышленности торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что внедрение информтехнологий помогает компаниям разных отраслей автоматизировать работу, увеличивать производительность и повышать эффективность сотрудников. В регионе работает целый ряд предприятий, оказывающих услуги в этой сфере.

Министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов уточнил, что нижегородские поставщики ПО смогли достойно заменить зарубежные аналоги. Свои разработки, в том числе на основе искусственного интеллекта, они и предложат нашему промышленному сектору.

"Отмечу, что это первый день ИТ-поставщика, где участие принимают также наши белорусские партнеры со своими проектными решениями", - подчеркнул Синелобов

Все участники Дня поставщика получат доступ ко всему перечню мер поддержки от правительства Нижегородской области с помощью ИТ-маркетплейса и Регионального центра автоматизации (РЦА). По итогам "В2В – переговоров" представители нижегородских предприятий смогут оставить заявку на прохождение бесплатного цифрового аудита своего производства.

Участниками "Дня поставщика" могут стать юрлица и ИП, работающие на территории региона более одного года в сфере производства товаров, работ и услуг.

Для участия нужно заполнить анкету на портале "Мой бизнес52": https://мойбизнес52.рф/events/den-postavshchika-v-sfere-it/ или подать заявку в центре "Мой бизнес" лично.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес" (мойбизнес52.рф), открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". На базе центра работает горячая линия: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство" инициирован президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным Минпромторгом. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.

СПРАВКА:

ИТ-маркетплейс – это мультиязычная цифровая платформа, которая позволяет пользователю найти необходимое программное обеспечение за три клика, а разработчикам – найти клиентов.

РЦА играет ключевую роль в поддержке цифровой трансформации нижегородских предприятий. В его задачи входит подготовка руководителей цифровой трансформации по применению современных технологий, методология единой системы оценки цифровой зрелости предприятий реального сектора экономики и государственного управления.

Совместно с "Нижегородской ИТ-ассоциацией" РЦА проводит аудиты цифровой зрелости региональных производств и помогает разрабатывать стратегии цифровой трансформации с использованием отечественных ИТ-решений.