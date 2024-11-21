Крупнейший в регионе жилой квартал построят по КРТ у Ольгина
Маршруты электробусов Э-9 и Э-17 изменятся с 1 декабря
Маршруты автобусов Т-91 и Т-97 будут сокращены с 1 декабря
Парковку запретят по ряду улиц Нижнего Новгорода до марта
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Бизнес
27 ноября 2024 07:49  [43] Нижегородских предпринимателей приглашают на День ИТ-поставщика
26 ноября 2024 18:19  [263] Нижегородские компании вошли в рейтинг лучших работодателей по версии журнала Forbes
26 ноября 2024 14:59  [286] "Ростелеком" ускорил домашний интернет в Нижегородской области
26 ноября 2024 14:05  [337] Нижегородцам снова доступен безлимитный интернет от МТС
26 ноября 2024 12:11  [260] Корпорация МСП подготовила календарь для предпринимателей на декабрь 2024 года
26 ноября 2024 12:05  [242] Сим-карты МегаФона появились в "Связь.ON"
26 ноября 2024 10:58  [303] Нижегородское ООО "Инвеставто" присоединилось к нацпроекту "Производительность труда"
25 ноября 2024 17:45  [369] Нижегородский бизнес привлек более 2,6 млрд рублей благодаря региональной гарантийной организации
25 ноября 2024 17:29  [427] Cтроительство жилья для более 10 тыс. человек планируется в Нижнем Новгороде
25 ноября 2024 17:23  [415] Нижегородское ООО "СП "Нижэкотранс" стало 269-м участником нацпроекта "Производительность труда"
Бизнес

Нижегородских предпринимателей приглашают на День ИТ-поставщика

27 ноября 2024 07:49  [43] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородских предпринимателей приглашают принять участие в Дне поставщика по направлению "Информационно-коммуникационные технологии" для представителей деревообрабатывающей, нефтехимической, металлургической отраслей и мебельных производств. Мероприятие состоится 5 декабря в технопарке "Анкудиновка" (Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 4).

Напомним, Дни поставщика организует областной центр "Мой бизнес" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" при поддержке областного Минпромторга и АНО "Горький Тех".

День поставщика для сферы информтехнологий направлен на развитие кооперации между ведущими ИТ-компаниями региона и крупными предприятиями научно-производственного и перерабатывающего секторов.

Министр промышленности торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что внедрение информтехнологий помогает компаниям разных отраслей автоматизировать работу, увеличивать производительность и повышать эффективность сотрудников. В регионе работает целый ряд предприятий, оказывающих услуги в этой сфере.

Министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов уточнил, что нижегородские поставщики ПО смогли достойно заменить зарубежные аналоги. Свои разработки, в том числе на основе искусственного интеллекта, они и предложат нашему промышленному сектору.

"Отмечу, что это первый день ИТ-поставщика, где участие принимают также наши белорусские партнеры со своими проектными решениями", - подчеркнул Синелобов

Все участники Дня поставщика получат доступ ко всему перечню мер поддержки от правительства Нижегородской области с помощью ИТ-маркетплейса и Регионального центра автоматизации (РЦА). По итогам "В2В – переговоров" представители нижегородских предприятий смогут оставить заявку на прохождение бесплатного цифрового аудита своего производства.

Участниками "Дня поставщика" могут стать юрлица и ИП, работающие на территории региона более одного года в сфере производства товаров, работ и услуг.

Для участия нужно заполнить анкету на портале "Мой бизнес52": https://мойбизнес52.рф/events/den-postavshchika-v-sfere-it/ или подать заявку в центре "Мой бизнес" лично.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес" (мойбизнес52.рф), открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". На базе центра работает горячая линия: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство" инициирован президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным Минпромторгом. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.

СПРАВКА:

ИТ-маркетплейс – это мультиязычная цифровая платформа, которая позволяет пользователю найти необходимое программное обеспечение за три клика, а разработчикам – найти клиентов.

РЦА играет ключевую роль в поддержке цифровой трансформации нижегородских предприятий. В его задачи входит подготовка руководителей цифровой трансформации по применению современных технологий, методология единой системы оценки цифровой зрелости предприятий реального сектора экономики и государственного управления.

Совместно с "Нижегородской ИТ-ассоциацией" РЦА проводит аудиты цифровой зрелости региональных производств и помогает разрабатывать стратегии цифровой трансформации с использованием отечественных ИТ-решений.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
IT День поставщика Технологии
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Пресс-тур на строительную площадку Ледового дворца на Стрелке
21 ноября 2024 16:21Пресс-тур на строительную площадку Ледовой арены на Стрелке
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph