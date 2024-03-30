Штаб зоозащитников начал свою работу в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Штаб зоозащитного движения о гуманном отношении к животным "Мы в ответе за них" начал работать в Нижнем Новгороде.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, торжественное открытие штаба доверили депутату регионального Заксобрания Рустаму Досаеву и руководителю движения Марие Гусаровой.

На мероприятии также присутствовали руководители приютов, представители муниципальной власти, экоактивисты и зоозащитники и волонтеры.

Участники встречи обсудили главные направления работы движения, затронули тему законопроектов в сфере защиты животных. Кроме того, был рассмотрен вопрос внедрения Всероссийской карты зооволонтера по аналогии с "Пушкинской картой" и учреждения нового государственного праздника – Дня защиты животных.

После дискуссии волонтеры посетили Керженский заповедник, где в настоящее время ведется работа над восстановлением популяции краснокнижных северных оленей.