Штаб зоозащитников начал свою работу в Нижнем Новгороде

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Штаб зоозащитного движения о гуманном отношении к животным "Мы в ответе за них" начал работать в Нижнем Новгороде.
Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, торжественное открытие штаба доверили депутату регионального Заксобрания Рустаму Досаеву и руководителю движения Марие Гусаровой.
На мероприятии также присутствовали руководители приютов, представители муниципальной власти, экоактивисты и зоозащитники и волонтеры.
Участники встречи обсудили главные направления работы движения, затронули тему законопроектов в сфере защиты животных. Кроме того, был рассмотрен вопрос внедрения Всероссийской карты зооволонтера по аналогии с "Пушкинской картой" и учреждения нового государственного праздника – Дня защиты животных.
После дискуссии волонтеры посетили Керженский заповедник, где в настоящее время ведется работа над восстановлением популяции краснокнижных северных оленей.
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