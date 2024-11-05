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Общество

Оформление налогового вычета на "Госуслугах" внедрят в 2025 году

06 ноября 2024 11:02  [115] Общество

Минцифры России активно прорабатывает внедрение услуг по оформлению налоговых вычетов на портале "Госуслуги". Ожидается, что россияне смогут воспользоваться этой возможностью в следующем году. Об этом РИА Новости узнали в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

В аппарате отметили, что на данный момент на портале заканчивается разработка услуг по получению социальных вычетов: за образование, здоровье, спорт, а также за недвижимость, в том числе вычет за ипотеку.

Плательщиками налога на доходы физических лиц (НДФЛ) признаются физические лица - налоговые резиденты, которые провели на территории России более 183 дней из предшествующих 365 по всей сумме полученных доходов на территории РФ и из-за рубежа, и налоговые нерезиденты – только по доходам, полученным в России.

По НДФЛ предусмотрены вычеты:

- стандартные, которые распространяются на самого налогоплательщика и на детей;

- социальные - это вычет благотворительных расходов, расходов на образование, медицинских расходов и расходов на формирование пенсионных накоплений;

- имущественные - доходов от реализации квартиры и некоторых иных имущественных объектов, расходов на приобретение или строительство жилья;

- профессиональные - вычет расходов, связанных с получением доходов при ведении определенных видов деятельности.

Ранее сообщалось, что Минцифры до конца года запустит бета-версию консультанта на "Госуслугах".

Также сообщалось, что россиян с жилищным кредитом освободят от уплаты НДФЛ.

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Теги:
Госуслуги Налоги
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