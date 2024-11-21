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Общество

Ежегодно в России необходимо готовить сотни тысяч ИТ-специалистов

27 ноября 2024 15:21  [36] Общество

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Ежегодно в России необходимо готовить сотни тысяч ИТ-специалистов.

Как сообщает ТАСС, такую оценку на Конгрессе молодых ученых высказала директор "Яндекс Образования" Дарья Козлова.

По данным эксперта, особенно актуальным на данный момент в стране является наличие большого числа специалистов в сфере искусственного интеллекта.

"Это те, которые будут брать созданные новые идеи и дальше вокруг них строить разработку. Таких нужно в год примерно 10 тыс. Но дальше есть еще категория специалистов, кто умеет применять искусственный интеллект по областям, - в химии, сельском хозяйстве и так далее - их уже нужны сотни тысяч", - добавила специалист.

Напомним, что заместитель губернатора Егор Поляков рассказал о планах по развитию ИТ-инфраструктуры в Нижегородской области.

Также сообщалось, что три научных центра открылись в IT- кампусе "НЕЙМАРК" в Нижнем Новгороде.

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Теги:
IT-специалисты Технологии
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