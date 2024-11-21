Нижегородская область получит дополнительное финансирование на внедрение ИТС Общество

Фото: Александр Воложанин

Правительство России в 2024 году направит дополнительное финансирование на внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС) в шести регионах страны. Как сообщается на сайте правительства России, распоряжение о перераспределении на эти цели около 200 млн рублей подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Средства будут направлены шести регионам, которые заявили о своей потребности в дополнительном финансировании. Это Мордовия, Северная Осетия, Чечня, Архангельская, Курская и Нижегородская области", - говорится в сообщении.

В правительстве отмечают, что работа по внедрению интеллектуальных транспортных систем ведётся в городских агломерациях с населением свыше 300 тысяч человек. Из‑за существенного роста трафика в городах потребовались новые решения для безопасности и комфорта людей.

ИТС используются для автоматизации управления дорожным движением и повышения безопасности на дорогах. Так, в городах устанавливают информационно-навигационные системы, которые помогают пассажирам отслеживать нужный транспорт, информационные табло для водителей с данными о ситуации на дорогах, умные светофоры с детекторами для анализа интенсивности трафика, позволяющие обеспечить оптимальный режим пересечения перекрестков и уменьшить заторы.

В общей сложности в этом году на реализацию мероприятий по внедрению ИТС в регионах в федеральном бюджете предусмотрено более 3 млрд рублей. Субсидии предоставляются в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы".

Напомним, что реализация ИТС в Нижнем Новгороде началась в 2021 году. Общий объем финансирования проекта из федерального бюджета за период 2021-2024 гг. составил более 988 млн рублей. В 2024 году модернизированы 28 светофорных объектов, еще 35 - дооснащены оборудованием автоматизированного управления.

Ранее сообщалось, что правительство России разработало пакет из 30 мер против кибермошенничества.