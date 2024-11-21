Новые МФЗ дорожного сервиса открылись на трассе М-12 в Нижегородской области

Фото:
На трассе М-12 "Восток" в Нижегородской области открылись ещё две новые многофункциональные зоны (МФЗ). Они расположены в Перевозском районе - на участке 483 км по обе стороны дороги.
Как рассказали в пресс-службе "Автодора", на территориях МФЗ расположены АЗС, торговые залы с кафе, детские площадки, душевые и прачечные, а также молельные комнаты.
Сейчас по всей М-12 от Москвы до Казани работают уже 24 многофункциональные зоны. В ближайшей перспективе на этом участке трассы предусмотрено открытие 32 МФЗ.
В "Автодоре" добавили, что на новых МФЗ транспортные потоки разделены, организованы удобные парковки, выделены отдельные зоны для пассажирского транспорта и создана комфортная среда для пешеходов.
Как сообщалось ранее, московский девелопер построит первую гостиницу у трассы М-12 в Арзамасском районе. Её возведение запланировано на 2025 год.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+