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Общество

Новые МФЗ дорожного сервиса открылись на трассе М-12 в Нижегородской области

29 ноября 2024 07:47  [123] Общество

Фото: ГК "Автодор"

На трассе М-12 "Восток" в Нижегородской области открылись ещё две новые многофункциональные зоны (МФЗ). Они расположены в Перевозском районе - на участке 483 км по обе стороны дороги.

Как рассказали в пресс-службе "Автодора", на территориях МФЗ расположены АЗС, торговые залы с кафе, детские площадки, душевые и прачечные, а также молельные комнаты.

Сейчас по всей М-12 от Москвы до Казани работают уже 24 многофункциональные зоны. В ближайшей перспективе на этом участке трассы предусмотрено открытие 32 МФЗ.

В "Автодоре" добавили, что на новых МФЗ транспортные потоки разделены, организованы удобные парковки, выделены отдельные зоны для пассажирского транспорта и создана комфортная среда для пешеходов.

Как сообщалось ранее, московский девелопер построит первую гостиницу у трассы М-12 в Арзамасском районе. Её возведение запланировано на 2025 год.

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Теги:
Дороги М-12 Сервис
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