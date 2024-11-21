Народное голосование за проекты "Вам решать!" на 2025 год
Новые спортивные объекты Нижегородской области
Крупнейший в регионе жилой квартал построят по КРТ у Ольгина
График работы реверсивной полосы на Борском мосту
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Бизнес
29 ноября 2024 08:06  [93] Три новых инвестсоглашения утверждены между правительством области и предприятиями
28 ноября 2024 18:42  [266] Семь нижегородских предпринимателей стали участниками бизнес-стендапа "Свои грабли"
28 ноября 2024 17:18  [307] "Транснефть-Верхняя Волга" пополнила базу флота уникальными судами
28 ноября 2024 14:58  [231] ЛУКОЙЛ увеличивает долю зеленой электроэнергии в объеме собственного потребления
28 ноября 2024 11:39  [286] Газовая турбина №1 Новогорьковской ТЭЦ прошла капитальный ремонт
28 ноября 2024 11:12  [353] Нижегородский государственный технический университет и Губернский колледж вошли в число победителей конкурса "Первое рабочее место"
27 ноября 2024 16:05  [427] Высокоскоростной мобильный интернет появился в нижегородском поселке Красная Горка
27 ноября 2024 12:34  [496] ОМК запустила корпоративный транспорт в Выксу для сотрудников из Мухтолова
27 ноября 2024 10:40  [433] Нижегородское ООО "Резалт" стало участником нацпроекта "Производительность труда"
27 ноября 2024 07:49  [390] Нижегородских предпринимателей приглашают на День ИТ-поставщика
Бизнес

Три новых инвестсоглашения утверждены между правительством области и предприятиями

29 ноября 2024 08:06  [93] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутаты Заксобрания на заседании 28 ноября приняли три закона об утверждении приоритетных инвестиционных соглашений между правительством области и ООО "Посуда", ООО "НПО Стальпром" и ООО "МЗВА-ЧЭМЗ". Законами предусмотрено, что предприятиям будет предоставлена господдержка в форме льготы по налогу на имущество организаций.

Борское ООО "Посуда" реализует инвестиционный проект "Модернизация стекловаренной печи, технологических линий и оборудования", благодаря которому будут увеличены мощности предприятия и производительность работы. Это позволит значительно расширить ассортимент выпускаемой продукции. Объём инвестиций в проект составляет 2,5 млрд рублей.

Нижегородское ООО "НПО Стальпром" реализует инвестпроект, который обеспечит рост до уровня специализированного предприятия с полным производственным циклом решетчатого настила в Нижегородской области, развитие металлоторгового и производственного направлений для удержания устойчивых позиций на российском рынке металлоконструкций строительного назначения. Предполагаемый объём инвестиций - 324 млн рублей.

Чкаловский завод высоковольтной арматуры "МЗВА-ЧЭМЗ" в рамках инвестпроекта расширит производство, построит новое производственное здание и приобретёт дополнительное оборудование. Объём инвестиций в проект составит 388 млн рублей собственных средств предприятия.

В пресс-службе Заксобрания отметили, что по двум проектам работа по модернизации производства уже завершена, третий будет закончен в 2025 году.

Министр экономического развития Нижегородской области Денис Исмагилов напомнил, что в регионе сейчас действует 38 инвестиционных соглашений почти на 412 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что бизнесу в России могут увеличить финансирование налогового вычета за инвестиции.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Законодательное собрание Инвестиции инвесторы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Пресс-тур на строительную площадку Ледового дворца на Стрелке
21 ноября 2024 16:21Пресс-тур на строительную площадку Ледовой арены на Стрелке
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph