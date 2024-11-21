Три новых инвестсоглашения утверждены между правительством области и предприятиями Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутаты Заксобрания на заседании 28 ноября приняли три закона об утверждении приоритетных инвестиционных соглашений между правительством области и ООО "Посуда", ООО "НПО Стальпром" и ООО "МЗВА-ЧЭМЗ". Законами предусмотрено, что предприятиям будет предоставлена господдержка в форме льготы по налогу на имущество организаций.

Борское ООО "Посуда" реализует инвестиционный проект "Модернизация стекловаренной печи, технологических линий и оборудования", благодаря которому будут увеличены мощности предприятия и производительность работы. Это позволит значительно расширить ассортимент выпускаемой продукции. Объём инвестиций в проект составляет 2,5 млрд рублей.

Нижегородское ООО "НПО Стальпром" реализует инвестпроект, который обеспечит рост до уровня специализированного предприятия с полным производственным циклом решетчатого настила в Нижегородской области, развитие металлоторгового и производственного направлений для удержания устойчивых позиций на российском рынке металлоконструкций строительного назначения. Предполагаемый объём инвестиций - 324 млн рублей.

Чкаловский завод высоковольтной арматуры "МЗВА-ЧЭМЗ" в рамках инвестпроекта расширит производство, построит новое производственное здание и приобретёт дополнительное оборудование. Объём инвестиций в проект составит 388 млн рублей собственных средств предприятия.

В пресс-службе Заксобрания отметили, что по двум проектам работа по модернизации производства уже завершена, третий будет закончен в 2025 году.

Министр экономического развития Нижегородской области Денис Исмагилов напомнил, что в регионе сейчас действует 38 инвестиционных соглашений почти на 412 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что бизнесу в России могут увеличить финансирование налогового вычета за инвестиции.