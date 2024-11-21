Несколько инвестпроектов реализуются в Кулебаках при поддержке Корпорации развития региона Бизнес

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Территориальный управляющий Корпорации развития Нижегородской области (КРНО) Юрий Кашин провел встречи с предпринимателями Сосновского муниципального округа и Кулебак. Как сообщает пресс-служба Корпорации, во встрече приняло участие более 50 представителей бизнес-сообщества.

Участникам мероприятий рассказали о возможностях КРНО при сопровождении инвестиционных проектов и меры государственной поддержки. Кроме того, была предоставлена информация о доступных для инвестирования территориях. Например, в Сосновском округе для вложения средств доступно 15 площадок, из которых 2 имеют объекты, остальные 13 без инфраструктуры, в Кулебаках– 7 площадок, 6 без инфраструктуры и 1 с имеющимися объектами.

В Кулебаках сейчас при поддержке КРНО реализуется четыре проекта с общим объемом инвестиций 190 млн рублей, запланировано создание 147 рабочих мест. В Сосновском округе реализуется проект по модернизации производства изделий из пластика и композитных изделий с объемом инвестиций 980 млн рублей. Реализация этого проекта даст возможность создать 220 рабочих мест.

Напомним, с лета 2022 года на территории Нижегородской области ведут деятельность шесть территориальных управляющих Корпорации развития Нижегородской области. Они помогают инвесторам, реализующим проекты в муниципалитетах, расположенных в отдалении от регионального центра. Каждый из управляющих закреплен за несколькими районами.

Ранее сообщалось, что перечень инвестиционных предложений Нижегородской области пополнился 11 проектами.