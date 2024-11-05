Перечень инвестиционных предложений Нижегородской области пополнился 11 проектами Бизнес

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Корпорация развития Нижегородской области (КРНО) обновила на инвестпортале региона список инвестиционных предложений.

В сервис добавили 11 новых проектов в области туризма, пищевой промышленности, химических производств и сферы услуг. Так, инвесторам предлагается профинансировать создание производства мономеров арамидных материалов, применяемых в тканях средств индивидуальной защиты, спецодежды, военной формы и пр. в Дзержинске, а также принять участие в реализации проекта "Парк сказок Пушкина" в Большеболдинском муниципальном округе.

Инвестиционные предложения региона включают в себя широкий спектр проектов и территорий для потенциального вложения средств, а также готовые площадки для реализации инвестиционных проектов.

Для инвестирования предлагаются проекты в области информационных технологий, сохранения объектов культурного наследия, строительства, сельского хозяйства и другие. Всего на инвестпортале Нижегородской области размещено 180 проектов с объемом вложений от 1 млн рублей на создание глэмпинга до 6,2 млрд рублей на развитие туристического кластера. Предложения предполагают частное финансирование или долевое участие инвестора в создании новых, модернизации действующих предприятий и готовых инвестиционных площадок.

Ранее сообщалось, что свыше 100 площадок под сельхозпроизводства доступны на инвесткарте Нижегородской области.