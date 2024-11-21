Нижегородским предпринимателям предложили поучаствовать в конкурсе "Новогодний Нижний 2025" Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде со 2 декабря по 15 января пройдет конкурс на лучшее праздничное оформление предприятий города "Новогодний Нижний 2025".

Как сообщает городской департамент развития предпринимательства администрации, конкурс пройдет в два этапа.

Первый этап – районный. Он продлится до 17 декабря. Победителей в каждой номинации будет определять районная комиссия по результатам объезда предприятий и оценки созданного ими новогоднего оформления. Второй этап конкурса на уровне города пройдет с 18 декабря по 15 января. Определять победителей будет конкурсная комиссия .

По словам директора городского департамента развития предпринимательства Наталии Федичевой, оценка в конкурсе будет проводиться по оригинальным новогодним оформлениям фасадов, витражей, входных групп наших нижегородских предприятий и компаний.

В департаменте отметили, что конкурс проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства в пяти номинациях:

- "Лучшее новогоднее оформление предприятия торговли города Нижнего Новгорода" среди двух категорий участников: "Торговые центры, торговые комплексы, моллы, гипермаркеты, универмаги, торговые дома" и "Предприятия розничной торговли";

- "Лучшее новогоднее оформление предприятия общественного питания города Нижнего Новгорода" среди двух категорий: предприятия с количеством более 100 и менее 100 посадочных мест;

- "Лучшее новогоднее оформление предприятия по оказанию услуг населению города Нижнего Новгорода" среди категорий: "Предприятия бытового обслуживания", "Предприятия сферы гостиничных услуг" и "Прочие предприятия сферы услуг";

- "Лучшее новогоднее оформление предприятия Нижнего Новгорода по результатам опроса (голосования) среди жителей города" (производственные, строительные, финансово-кредитные, культурно-развлекательные учреждения и др.).

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде начали устанавливать главную новогоднюю ель.