Дороги после снегопада очищают в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Дорожные бригады в круглосуточном режиме приводят в порядок улично-дорожную сеть Нижнего Новгорода после снегопада.

Как сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства, на дорогах города спецтехника работала по заранее проработанным и утвержденным маршрутам. Перед снегопадом дорожные службы провели обработку магистралей противогололедными материалами. По окончании снегопада на улицы вышли порядка 800 дорожных рабочих и дворников.

О проделанной работе рассказали также в районных администрациях Нижнего Новгорода.

В Советском районе дорожные службы следят за состоянием улично-дорожной сети, работники управляющих компаний очищают тротуары, проезды, дворовые территории и т.д.

В Приокском районе перед снегопадом обработали дороги противогололёдными материалами. Вечером и ночью спецтехника очищала снег на улицах района. Особое внимание уделяется основным магистралям. Также совместно с ДУКом организованы работы по уборке придомовых территорий

Дорожные службы Ленинского района ночью убирали и обрабатывали автомобильные дороги, виадуки, мосты, очищали тротуары, работы 29 ноября продолжаются.

В Автозаводском районе комбинированные дорожные машины в режиме полного цикла работали всю ночь. Снегоуборочная техника расчищала автомобильные дороги и тротуары.

В Московском районе коммунальщики ночью провели обработку дорог противогололедным материалом, также были почищены от снега тротуары.

В Канавинском районе дорожные рабочие ночью и днем производили очистку и обработку тротуаров, пешеходных переходов и остановочных павильонов.

В Нижегородском районе спецтехника работает на основных магистралях: дорожные рабочие расчищают остановочные павильоны, подходы к социальным учреждениям, лестницы, общественные пространства и др.

Комбинированные дорожные машины в Сормове обработали противогололедными материалами главные магистрали, площади, съезды, обеспечивая безопасность движения. Особое внимание было уделено пешеходным зонам и площадкам у остановочных комплексов.

Напомним, ранее глава города поручил директорам ДУКов предоставить главам районов подробные карты производства работ с перечнем реальных ресурсов, которые есть в наличии.

Ранее сообщалось, что Юрий Шалабаев предупредил руководство ДУКов о жестком контроле за уборкой снега и пригрозил им штрафами.