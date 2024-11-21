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Общество

Число снегоуборочной техники на улицах Нижнего Новгорода будет увеличено из-за прогнозируемого снегопада

27 ноября 2024 14:18  [129] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

На улицах Нижнего Новгорода увеличивают число снегоуборочной техники из-за предстоящего снегопада. Как сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства,в ближайшие дни синоптики прогнозируют выпадение осадков в виде снега до 6 см.

По данным департамента, ситуация находится под контролем, ведётся усиление дополнительной техникой, введены дежурства.

Кроме того, перед снегопадом будет проведена обработка дорог. Особое внимание будет уделено мостам, основным магистралям, через которые пролегают маршруты общественного транспорта, а также спускам и подъемам пешеходных дорожек и остановочных площадок.

В зависимости от интенсивности осадков будет проводиться оперативная уборка снега с проезжей части и тротуаров.

Специалисты дептранса также напоминают нижегородцам о необходимости быть более внимательными на дороге при ухудшении погодных условий. Водителям рекомендуют быть бдительными и выбирать безопасную скорость движения и дистанцию.

Напомним, ранее глава города поручил директорам ДУКов предоставить главам районов подробные карты производства работ с перечнем реальных ресурсов, которые есть в наличии.

Ранее сообщалось, что Юрий Шалабаев предупредил руководство ДУКов о жестком контроле за уборкой снега и пригрозил им штрафами.

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Теги:
Городское хозяйство Снег
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